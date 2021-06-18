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В Красноярском крае археологи исследуют курган на Шинном кладбище

Главная Общество
Красноярск
19:00 18 Июня 2021
археология, кладбища, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске исследуют одиночный курган на Шинном кладбище. Это уникальный археологический памятник. В ближайшее время начнётся поиск подрядчика для проведения работ по исследованию и сохранению кургана.

На данный момент уже готова вся документация для проведения торгов на электронной площадке госзакупок.

Подрядчик должен будет провести топографию, геодезию, определить границы раскопа, снять дерновой покров и исследовать курган. В случае обнаружения находок и захоронений их расчистят, сфотографируют все находки и законсервируют.

Напомним, что курган на Шинном кладбище был обнаружен в 2018 году. Место, где обнаружили кости, огородили и с тех пор не использовали. По предположениям учёных, в кургане могут быть либо останки древних людей, либо массовое захоронение японских военнопленных. Эти версии должны быть либо подтверждены, либо опровергнуты во время работ по сохранению и изучению объекта.

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