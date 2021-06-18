На ЖД вокзале и в ТРЦ «Планета» вакцину поставили более 230 человек

За два дня работы в пункте вакцинации в ТРЦ «Планета» прививку поставили 180 человек. А в день открытия пункта на ЖД вокзале — более 50 жителей Красноярска и пригорода, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Количество пунктов вакцинации в общественных местах будет увеличено ещё. Откроется несколько кабинетов в ТРЦ на правом берегу и в «Леруа Мерлен» на ул. 9 Мая.

Напомним, что в Красноярск поступили 20 тысяч доз вакцины, их уже начали развозить по поликлиникам города и Красноярского края. Также препарат будет поступать в открывшиеся пункты вакцинации.

Фото: krskstate.ru