Стрелки красноярского ОМОН стали лучшими снайперами Сибири. Турнир проходил в Иркутске и включал стрельбу из снайперского оружия и пистолета на дистанциях от 100 до 900 метров в дневное, ночное время суток и в условиях ограниченной видимости.

Всего соревновалось 13 команд, представляющих специальные подразделения Росгвардии СФО.

Отметим, что турнир был посвящен памяти оперуполномоченного СОБР младшего лейтенанта милиции Валерия Хмыльнина, погибшего при исполнении служебного долга в 1995 году на Северном Кавказе.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю