Проект «В центре Мира» приостановили на 30 дней из-за роста заболеваемости COVID-19



Глава Красноярска отметил, что решение о приостановлении проекта далось нелегко, ведь многим красноярцам "В центре Мира" уже полюбился, а кто-то еще только планировал там побывать. Но рост заболеваемости коронавирусом в регионе не оставил властям выбора.

«Мы все с вами видим, как в последнее время достаточно резко меняется ситуация с распространением коронавируса, что происходит в наших медицинских учреждениях, в других городах страны. Уверен, в эти минуты наши мысли одинаковы – как же не хочется повторения того, что было. Поэтому я вас очень прошу: заботьтесь о себе, о своих близких. А мне со своей стороны нужно позаботиться о вас, мои дорогие! Поэтому я принял решение приостановить проект «В центре Мира». Сделаем паузу на 30 дней», - написал Сергей Еремин.

Мэр также отметил, что после получения рекомендаций от Роспотребнадзора, будут пересмотрены форматы мероприятий, которые власти готовили ко Дню города. Часть из них будет перенесена на более поздние даты, какие-то придётся отменить совсем.