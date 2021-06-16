В Красноярск возвращаются дожди и сильный ветер

17 июня синоптики Среднесибирского УГМС в центральных районах края и в городе Красноярске прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. Температура воздуха составит утром +13...+14 градусов, днем воздух прогреется до +23...+26 градусов, в первой половине дня и до полудня возможны дожди, после 12.00 часов - грозы и ветер.

В пятницу и субботу, 18 и 19 июня, в городе будет тепло+24...+26 градусов, но возможны грозы и ветер. А вот воскресенье порадует летним теплом: +27 и солнце.

Фото: из архива Sibnovosti.ru