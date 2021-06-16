Пенсионеры из Красноярского края сразятся на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

В Красноярске определили победителей краевого этапа ХI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пенсионного и предпенсионного возраста, сообщается на сайте правительства края. Итоговые испытания прошли 16 пенсионеров со всего края. Все они продемонстрировали членам жюри свои умения в работе со смартфоном, поисковыми системами и прошли тестирование по вопросам информационной безопасности. Из-за ограничительных мер соревнования проходили в дистанционном формате.

«В этом году среди пожилых граждан вырос интерес к обучению работе на компьютере, планшете, смартфоне. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» более 3 тысяч пенсионеров прошли обучение в наших компьютерных классах. В итоге больше 250 пожилых граждан приняли участие в региональных этапах чемпионата», – рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Одним из участников чемпионата стал 74-летний Иван Иванович Ковтун из Енисейска, победивший в номинации «Начинающий пользователь». На пенсии он обучает детей в Енисейской школе искусств художественной резьбе по дереву, участвует в различных выставках и конкурсах. По его словам, навыки владения компьютером очень помогают ему в творчестве:

«Нередко, при подготовке к выставке или издании буклета возникает необходимость отправить изображение моей работы. Ранее приходилось обращаться к кому-нибудь за помощью, а теперь это и многое другое я могу сделать самостоятельно», – отмечает Иван Ковтун.

Помимо Ивана Ивановича, в конкурсе есть ещё три финалиста: Галина Александровна Ермоленко из Енисейска (номинация «Начинающий пользователь»), Валентина Михайловна Зайцева из Ужурского района и Владимир Александрович Гайдуков из Зеленогорска (номинация «Уверенный пользователь»). Победители представят наш край на всероссийском финале чемпионата, который состоится 1 июля в онлайн-формате.

Фото: rospensioner.ru