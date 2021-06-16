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«Мёртвые души»: красноярские врачи пять лет зарабатывали на фиктивных работниках

Главная Общество
Красноярск
09:40 16 Июня 2021
красноярск, мошенничество, криминал
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Бывший главврач и медсестра одной из поликлиник города пять лет зарабатывали на фиктивно устроенных работниках, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Чичиковы наших дней» трудоустроили несколько своих знакомых на должности младших медицинских работников. На деле трудоустроенные стали аналогом гоголевских «мёртвых душ»: они не работали, а всю их зарплату главврач и сообщница присваивали себе. С 2015 по 2020 год из бюджета больницы было украдено больше 2 миллионов рублей.

Дело в ближайшее время рассмотрит суд Железнодорожного района Красноярска.

В рамках расследования уголовного дела на имущество одной из обвиняемых наложен арест.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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