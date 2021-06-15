На ирбисов Саяно-Шушенского заповедника откроют фотоохоту

Туристы получат шанс сфотографировать снежных барсов в дикой среде обитания, об этом рассказала представитель Саяно-Шушенского заповедника Елена Скоробогатова для ТАСС.

Маршрут тура «По следам снежного барса» будет проходить вдоль восточной границы Саяно-Шушенского заповедника через места, где барсы регистрируются фотоловушками. Вмешательство в жизнь диких кошек будет минимальным.

«Главная идея проекта - привлечь внимание общественности к вопросу сохранения ирбисов, – подчеркнула Елена Скоробогатова, — В этом году у нас запланирована апробация фототура. В следующем году, думаем, что туристы получат шанс снять на камеру снежного барса в дикой природе».

Стоит отметить, что участие в туре не даёт 100% шанса получить снимки. На данный момент в заповеднике живёт четыре ирбиса и на всех «фотоохотников» и может не хватить. Стоимость тура пока не определена.

Фото: rgo.ru / Саяно-Шушенский заповедник