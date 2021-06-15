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На севере Красноярского края полицейские выпустили в реку осетров и стерлядь

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Красноярск
14:25 15 Июня 2021
рыба, охрана, енисей, в красноярском крае
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Мобильная группа полиции в составе представителей краевого Главка и сотрудников ОМВД России по Туруханскому району провела мониторинг Енисея и его притоков в районе города Игарки. В 10 км от населённого пункта вверх по течению реки полицейские проверили 7 лодок. Также в реке были найдены и изъяты 18 незаконно установленных сетей, в которых найдены 8 стерлядей и один осетр.

Рыба, занесенная в Красную книгу, была выпущена обратно в Енисей. Незаконные орудия лова были уничтожены.

Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Красноярскому краю

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