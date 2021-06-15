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За прошедшие выходные в Красноярском крае потушили 20 лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
14:00 15 Июня 2021
лес, пожар, в красноярском крае
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За прошедшие выходные пожарные краевого Лесопожарного центра потушили 20 лесных пожаров, общей площадью 300 га. В тушении было задействовано более 540 человек и 66 единиц техники. Для доставки людей и техники на места, а также для наблюдения использовали 41 воздушное судно, сообщается на сайте краевого правительства.

Лес горел в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Абанском, Большемуртинском, Пировском, Манском, Мотыгинском и Нижнеингашском районах. В министерстве лесного хозяйства Красноярского края уточнили, что большинство пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнем и сухих гроз.

На утро 15 июня продолжались пожары в Мотыгинском и Богучанском районах. Угрозы для населённых пунктов нет.

Фото: aviales-rkomi.ru

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