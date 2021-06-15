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В Назарово вновь открылся инфекционный госпиталь

Главная Общество
Красноярск
13:00 15 Июня 2021
в красноярском крае
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С 16 июня инфекционный ковидный госпиталь в Назарово вновь начинает свою работу, сообщается на сайте администрации города. Открытие госпиталя связано с ростом заболеваний COVID-19. По словам специалистов, рост количества заболевших связан с тем, что многие расслабились и перестали соблюдать меры безопасности - носить маски и не соблюдают социальную дистанцию.

«Граждане не соблюдают масочный режим, нарушают эпидемиологические правила и правила личной гигиены. Руководители предприятий и организаций должны проявить максимум усилий, чтобы сберечь своих сотрудников от заболевания. Каждый обязан думать о своем здоровье и здоровье окружающих его людей. Мы должны соблюдать все меры безопасности: применять маску при посещении закрытых помещений и в транспорте, соблюдать дистанцию 1,5-2 метра», - напомнил исполняющий обязанности главы города Сергей Курилович 

Госпиталь на 50 коек развернут на базе терапевтического отделения. Всех пациентов оттуда временно переведут в неврологическое отделение. Напомним, что назаровчане, желающие защитить себя от коронавирусной инфекции, могут записаться на прививку от COVID-19. Сделать это можно на портале Госуслуг либо по номеру телефона в Назаровской РБ: 89631840844 с 08.00 до 17.00 в рабочие дни.

Фото: my.krskstate.ru

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