На первенстве Сибири по лёгкой атлетике красноярцы взяли 20 медалей

Команда Красноярского края завоевала 20 медалей на Сибирском первенстве по лёгкой атлетике, проходившем в Иркутске. В общем зачёте наша команда получила вторые места в обеих возрастных группах, сообщается на сайте КрайСпорт.

От нашего края в соревнованиях выступали 22 спортсмена, в разных возрастных группах:

Юниоры/юниорки до 18 лет: Лика Чернова – 1 место (бег 1500 м), 1 место (бег 5000 м); Лилиана Ланина – 1 место (метание копья), 2 место (прыжок в высоту); Константин Крылов – 1 место (бег 100 м); Захар Смирнов – 1 место (бег 110 м с барьерами); Елизавета Каменская – 1 место (400 м с барьерами); Данил Тонких– 2 место (прыжок в длину), 3 место (бег 110 м с барьерами);

Юниоры/юниорки до 20 лет: Валентин Шевченко – 1 место (бег 400 м с барьерами); Екатерина Воробьёва – 1 место (бег 400 м с барьерами); Ярослав Бадылов – 2 место (многоборье), Никита Бердников– 2 место (бег 100 м), Максим Старков – 2 место (толкание ядра), Артемий Коленченко – 3 место (прыжок в длину), Кирилл Коньков – 3 место (прыжок в высоту), Данила Чурсин – 3 место (метание диска), Елизавета Иванова – 3 место (бег 400 м).

Фото:.kraysport.ru