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Сразу пять семей представят Красноярский край на всероссийском конкурсе «Семья года»

Главная Общество
Красноярск
13:11 10 Июня 2021
конкурс, награды и премии, семья, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу пять семей представят Красноярский край на всероссийском конкурсе «Семья года», сообщает региональное министерство соцполитики. В этом году в пяти номинациях участвовали 89 семей из 35 городов и районов края.

В итоге победителями стали:

- лучшая «Многодетная семья»: семьи Рыжовых (Большемуртинский район) и Якимцовых (Каратузский район);

- лучшая «Молодая семья»: семьи Павловых (Минусинский район) и Хохловых (г. Красноярск);

- лучшая «Сельская семья»: семьи Поздняковых (Боготольский район) и Терешковых (Назаровский район);

- «Золотая семья России»: семьи Жолудевых (г. Красноярск) и Лях (Емельяновский район); 

- в номинации «Семья – хранитель традиций» победили семьи Антошкиных (Балахтинский район) и Лобос (Козульский район).

с«Вот уже пять лет данный конкурс проводится на красноярской земле, из них последние два года – в рамках мероприятий национального проекта «Демография». С каждым годом все больше и больше замечательных семей принимают в нем участие. И с каждым годом жюри все сложнее и сложнее определять победителей», - поделилась Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

По результатам проведения регионального этапа, члены жюри предложили направить сразу пять кандидатур для участия во всероссийском финале конкурса. Это семьи Якимцовых, Павловых, Поздняковых, Жолудевых и Антошкиных.

 

на фото Антошкиных, krskstate.ru

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