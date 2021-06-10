СГК отключит горячую воду в микрорайонах Северный, Покровский и Взлётка

Сибирская генерирующая компания проверит на прочность контур тепловых сетей от Красноярской ТЭЦ-3. Для этого с 9:00 часов 15 июня до 14:00 часов 24 июня будет произведено отключение горячей воды от улицы Любы Швецовой до Гайдашовки и от Северного шоссе до жилого комплекса «Перья», сообщает пресс-служба компании.

За 9 дней специалисты проверят 489 километров труб на дефекты. Для этого воду пустят по трубопроводам под давлением. В районах, где пройдут испытания, вода может выйти на поверхность. Если вы станете свидетелем такого явления, об этом следует сообщить в городскую диспетчерскую службу по телефону 005.

Подробный список отключаемых улиц:

в Центральном районе: мкр. Покровский (ул. Караульная, ул. П. Подзолкова, ул. Л. Шевцовой, ул. Чернышевского, ул. Д. Мартынова, ул. Иртышская, 2, 2а, 2а ст. 4, ул. 3-я Дальневосточная, 1а, 2д, 2ж, ул. Водянникова, ул. Мужества, ул. Линейная, ул. Абытаевская, ул. Шахтеров, 25, ул. Полярная, 4, 6).

в Советском районе: мкр. Северный (ул. С. Шоссе, ул. П. Подзолкова, ул. П. Ломако, ул. 9 Мая, ул. Водопьянова, ул. Шумяцкого, ул. Светлогорская, пер. Светлогорский, ул. Урванцева, ул. М. Залки, ул. Ястынская, кроме ж/д 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, пр. Комсомольский, ул. Космонавтов, ул. Полигонная, ул. Харламова 18, ул. Гайдашовка).

мкр. Взлетка (ул. Алексеева, кроме ж/д 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 33, ул. Батурина, ул. 78 Д. Бригады, ул. Молокова, кроме ж/д 1а, 1к, 1г, 1д, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16д, ул. Авиаторов, 45, 47, 62, 64, 66, 68, 39, 39д, 41, 19, 21, 21/6, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, ул. Октябрьская, кроме ж/д 8, 8а,12, ул. Весны, ул. Взлетная), ул. Шахтеров, ул. Спандаряна, ул. Аэровокзальная, ул. П. Железняка 2а-40а четная сторона, ул. П. Железняка, 13, 19а, 19г, 19д, 21а, 21г, 21д, 21, 25, ул. Дудинская, 2Б, ул. Березина, 1, 3д, ул. 7-я Полярная, 6, ул. 6-я Полярная, 2, 2а, частный сектор (ул. Березина, ул. 6-я Полярная, ул. 7-я Полярная).

Фото: СГК