Красноярские хирурги удалили опухоль весом 1,5 кг с лица жительницы Железногорска

Хирурги краевой больницы удалили опухоль размером с голову годовалого ребёнка с лица жительницы Железногорска, сообщается на сайте Краевой клинической больницы.

Опухоль появилась в 2009 году. 65-летняя Людмила Станиславовна обратилась в поликлинику, где опухоль определили, как доброкачественную. С каждым годом шарик становился больше и больше, что очень беспокоило внучку женщины. Она отвела на бабушку на повторное обследование, где было решено удалить образование.

«У меня не было страха. Ну росла небольшая шишка под щекой. В какой-то момент перестала, – рассказывает Людмила Станиславовна. – Я наблюдалась у себя в поликлинике, потом приехала в Красноярск, сдала анализы. Мне сказали, что опухоль доброкачественная и я продолжила с ней жить ещё пять лет. На операции настояла внучка – она работает врачом уже пять лет», – рассказала женщина.

На момент операции, шарик поражённой плоти достиг веса в полтора килограмма, что создало риск повреждения сосудов и лицевых нервов. Хирурги удалили образование за пару часов. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Операцию провёл известный красноярский челюстно-лицевой хирург, профессор Анатолий Левенец.

Фото: medgorod.ru