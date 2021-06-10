10 июня
Красноярск
погода +10 °C
72.08
 
€ 87.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские хирурги удалили опухоль весом 1,5 кг с лица жительницы Железногорска

Главная Общество
Красноярск
11:15 10 Июня 2021
красноярск, медицина, операция
версия для печати Ico_print

Хирурги краевой больницы удалили опухоль размером с голову годовалого ребёнка с лица жительницы Железногорска, сообщается на сайте Краевой клинической больницы.

Опухоль появилась в 2009 году. 65-летняя Людмила Станиславовна обратилась в поликлинику, где опухоль определили, как доброкачественную. С каждым годом шарик становился больше и больше, что очень беспокоило внучку женщины. Она отвела на бабушку на повторное обследование, где было решено удалить образование.

«У меня не было страха. Ну росла небольшая шишка под щекой. В какой-то момент перестала, – рассказывает Людмила Станиславовна. – Я наблюдалась у себя в поликлинике, потом приехала в Красноярск, сдала анализы. Мне сказали, что опухоль доброкачественная и я продолжила с ней жить ещё пять лет. На операции настояла внучка – она работает врачом уже пять лет», – рассказала женщина.

На момент операции, шарик поражённой плоти достиг веса в полтора килограмма, что создало риск повреждения сосудов и лицевых нервов. Хирурги удалили образование за пару часов. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Операцию провёл известный красноярский челюстно-лицевой хирург, профессор Анатолий Левенец. 

Фото: medgorod.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края рекомендовал отрыть в Красноярске больше пляжей

Губернатор Красноярского края рекомендовал отрыть в Красноярске больше пляжей

10 Июня 2021 г.
Александр Усс и Сергей Ерёмин обсудили создание новых городских пляжей
Новости Красноярска: Специальное расписание электричек будет действовать в праздничные выходные

Специальное расписание электричек будет действовать в праздничные выходные

10 Июня 2021 г.
В праздничные дни, приуроченные ко Дню России, изменится расписание пригородных поездов
Новости Красноярска: В Ачинском лицее № 1 открыли инженерный коворкинг

В Ачинском лицее № 1 открыли инженерный коворкинг

10 Июня 2021 г.
Образовательное пространство появилось благодаря поддержке Ачинского НПЗ
Новости Красноярска: В пятницу красноярский «Центр Мира» откроют на 30 минут раньше

В пятницу красноярский «Центр Мира» откроют на 30 минут раньше

10 Июня 2021 г.
Пешеходную зон ждут и другие изменения
Новости Красноярска: На КрАЗе открыли обновленный тренажерный зал для сотрудников

На КрАЗе открыли обновленный тренажерный зал для сотрудников

10 Июня 2021 г.
В нем есть все необходимое для полноценных тренировок
Новости Красноярска: Красноярскую Предмостную площадь преобразят по итальянскому проекту

Красноярскую Предмостную площадь преобразят по итальянскому проекту

9 Июня 2021 г.
Итальянская команда выиграла конкурс на развитие площади
Новости компаний
08/06
Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро
08/06
Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

6 Июня 2021 г.
Ранее Анна Прасолова выступала за нижегородскую «Спарту»
Новости Красноярска: Защитник сборной России Федор Кудряшов пропустит первые два матча Евро-2020

Защитник сборной России Федор Кудряшов пропустит первые два матча Евро-2020

10 Июня 2021 г.
У спортсмена разрыв мышцы
Новости Красноярска: Полицейские проверяют случаи отравления домашних питомцев в Емельяновском районе

Полицейские проверяют случаи отравления домашних питомцев в Емельяновском районе

6 Июня 2021 г.
Случаи отравления произошли в одном из коттеджных поселков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru