В Норильске полиция накрыла публичный дом

Оперативники отдела МВД России по г. Норильску, при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по краю задержали двух местных жителей, которые содержали бордель на территории северного города.

50-летний мужчина и 34-летняя женщина управляли преступным бизнесом с 2018 года, в котором "работали" пять женщин. Мужчину, как организатора преступного бизнеса, поместили под стражу, а его сообщницу оставили на воле, взяв подписку о невыезде.

Следователи ОМВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 240 и части 1 статьи 241. Сейчас правоохранители выясняют, были ли дополнительные эпизоды и соучастники в этом преступлении.