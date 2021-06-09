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В Норильске полиция накрыла публичный дом

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Красноярск
16:15 9 Июня 2021
норильск, криминал, полиция, задержание
Фотография © РИА Новости
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Оперативники отдела МВД России по г. Норильску, при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по краю задержали двух местных жителей, которые содержали бордель на территории северного города.

50-летний мужчина и 34-летняя женщина управляли преступным бизнесом с 2018 года, в котором "работали" пять женщин. Мужчину, как организатора преступного бизнеса, поместили под стражу, а его сообщницу оставили на воле, взяв подписку о невыезде.

Следователи ОМВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по статье части 3 статьи 240 и части 1 статьи 241. Сейчас правоохранители выясняют, были ли дополнительные эпизоды и соучастники в этом преступлении.

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