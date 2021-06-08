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12 июня в Красноярске пройдёт «Под мирным небом»

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Красноярск
17:30 8 Июня 2021
отдых, праздник, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Различные площадки будут отражать связь между героическим подвигом советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и последующими достижениями России и Красноярского края.

На набережной установят экспозиции, рассказывающие зрителям о наиболее значимых для российской истории и культуры людях, включая наших земляков. На сцене выступят творческие коллективы.

Организатором мероприятия выступает Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития при поддержке администрации губернатора Красноярского края.

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