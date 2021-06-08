Повышать уровень сброса воды на Красноярской ГЭС не будут до конца недели

7 июня губернатор края Александр Усс выслушал доклад о ситуации с паводками в регионе. Руководитель агентства ГО, ЧС и ПБ края Евгений Мусс сообщил, что с 9 июня планируется увеличение сбросов до 7 500 куб. м/сек. Не исключали повышения до 8 000 куб. м/сек к концу недели.

Позднее эта информация была скорректирована, сообщил об этом губернатор в своём Инстаграм:

«На данный момент прогноз скорректирован. Енисейское бассейновое управление согласовало сохранение нынешнего режима работы (7 000) до 11 июня. Это означает, что приток воды в водохранилища стабилизируется и паводок может пройти раньше. В любом случае призываю не расслабляться. Будем следить за развитием ситуации».

Фото: архив Sibnovosti