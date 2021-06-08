Прокуратура закрыла детский лагерь «КрасЭйр»

Под Красноярском закрыли детский лагерь «КрасЭйр», за нарушения требований безопасности. В прокуратуре причин не уточняют.

Во время внеплановой проверки Роспотребнадзора, в лагере были найдены нарушения и организаторы лагеря не получили санитарно-эпидемиологическое заключение. В этот момент в «КрасЭйре» отдыхали 167 детей, включая 19 сирот из Большеулуйского и Назаровского районов. После проверки дети продолжили отдыхать

По материалам от прокуратуры следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

«Кроме того, уполномоченным органом вынесен протокол о временном запрете на работу юридического лица, а дети вывезены с территории лагеря прокуратурой района и полицией. Проверка по выявленным нарушениям продолжается», – сообщают в прокуратуре.

Фото: svmaslova.ru