Льготную ипотеку продлили: Что будет с ценами и спросом на новостройки Красноярска.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 предложил продлить программу льготной ипотеки до июля 2022 года, но с новыми условиями: повысить ставку до 7% годовых (сейчас до 1 июля 2021 банки кредитуют от 5,45%), а также сделать единую предельную сумму кредита для всех регионов - до 3 млн. руб.

Елена Лалетина, руководитель ипотечного департамента компании “Этажи” в Красноярске уверена, что в условиях отсутствия активного роста доходов населения льготная ипотека является крайне важным фактором обеспечения доступности жилья для всего населения. Да, с начала действия программы цены на новостройки выросли почти на 30%, но и воспользовавшихся льготной программой большое количество (количество сделок с ипотекой выросло на 35%).

До этого обсуждалось много вариантов развития событий. Переговоры велись на уровне Минстроя РФ и Центробанка. В Минстрой и Совет Федерации с предложением о продлении программы обращались 12 российских регионов, правительство Красноярского края также заявило о положительном влиянии программы и востребованности ее продления. Резкая отмена господдержки негативно могла повлиять на рынок жилья. Сейчас мы наблюдаем резкую активизацию вывода новостроек на рынок, что должно повлиять на снижение темпа роста цен. - делится Елена.

Ограничение предельной суммы кредита до 3 млн руб. для Красноярска не так критично, как, например, для Москвы и Санкт-Петербурга (по сегодняшним условиям там можно взять кредит до 12 млн, в регионах до 6 млн). В столицах льготная программа будет недоступна для тех, у кого нет 3-4 млн первоначального взноса.

В Красноярске на сегодня средний чек по ипотеке 2700 000 - 3000 000 рублей - по цене однокомнатной квартиры.

А ставка в 7% все равно является привлекательной, особенно на фоне постепенного увеличения ставки Центробанка. На практике есть вероятность, что банки будут предлагать ставки на ипотеку от 6,5%.

Главное, что льготная программа продлена. Для нашего региона такие суммы в пределах среднего размера. Этого достаточно для приобретения однокомнатной или небольшой двухкомнатной квартиры.

Семейная ипотека

Также немаловажным и привлекательным стало предложение по “Семейной ипотеке”. Сейчас под 6% ипотеку могут взять семьи даже с одним ребенком, рожденным после января 2018 года. И многие семьи сейчас будут рады воспользоваться этой программой.

Совет эксперта

“Многие до сих пор снимают жилье в аренду, - делится Елена Лалетина, - При этом средняя стоимость аренды 2-х комнатной квартиры вполне равна ипотечному платежу за аналогичное жилье. Двухкомнатную квартиру в Северном сейчас можно снять от 25 до 35 тысяч в месяц. Вместе с тем сейчас средний ипотечный платеж равен 28 000 руб.

Для этого нужно просто обратиться в ипотечный центр компании “Этажи”. Консультации специалистов бесплатны. При этом заявку на одобрение в более чем 10 банков можно подать онлайн".

Сейчас самая низкая ставка за всю историю. Успевайте оформить ипотеку до 1 июля 2021 года со ставками от 5,45% (сумма до 6 млн.руб.). После 1 июля программа продлена с другими условиями: кредитная ставка до 7% (сумма кредита до 3 млн. руб.)

Напоминаем, что до 1 июля 2021 года еще действует господдержка в старой редакции, когда кредит на новостройки доступен до 6 млн руб. со ставками от 5,45%.

Процентные ставки на ипотеку при покупке новостройки от ведущих банков на 7 июня 2021:

Промсвязбанк - от 5,45%

Газпромбанк - от 5,55%

Альфа-банк - от 5,59%

Открытие - от 5,59%

Сбербанк - от 5,75%

ВТБ - от 5,8%

Фото: компания "Этажи"

По материалам компании "Этажи"