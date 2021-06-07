«Зима близко»: В Красноярском крае выпал снег

6 июня в районе национального парка «Ергаки» выпал снег. По словам очевидцев, глубина сугробов достигает 1,2 метра.

«Ергаки встречают лето! В прошлом году, все уже загорали в середине мая, а в этом – ныряем в сугробы! Надеемся, что сугробы скоро растают», – пишут пользователи на своих страницах в Инстаграм

Бывалые путешественники отмечают, что снег в этом время года в «Ергаках» – редкое явление. В этот раз к нему никто не был готов, так как многие отправляются в поход с палаткой. Туристы надеются, что к 13 июня снег расстает.