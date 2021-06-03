На красноярских дорогах в «День детства» произошло пять аварий с детьми

Инспекторы ГИБДД ведут проверку по пяти автоавариям, в которых, в первый день лета, пострадали несовершеннолетние.

Сообщения об авариях начали поступать в дежурную часть уже утром. В первом сообщении говорилось съезде в кювет автомобиля «Субару», на 99-ом километре трассы Р-257. 14-летняя девочка получила незначительные травмы. Причина была проста – «Субару» уходила от столкновения с другим автомобилем.

Следующие сообщения были:

О столкновении автомобилей «Ниссан» и «Мазда», в результате чего травмы получил 5-летний пассажир «Мазды». Ребёнок получил травму головы;

На ул. Батурина, 15, 11-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте, где на него допустил наезд водитель автомобиля «Тойота». Всё обошлось незначительными травмами и испугом;

На ул. Баумана, 20В, автомобиль «Лексус» проехал по стопе 14-летнего мальчика. Произошло всё на парковке у сквера «Фестивальный»;

На ул. Партизана Железняка, 17, водитель автомобиля «Хендай» допустил столкновение с мотоциклом «Баджадж Пулсар 125» под управлением 17-летнего водителя. Мотоциклист был в защитной экипировке, поэтому получил незначительные травмы.

Инспекторы просят родителей регулярно беседовать с детьми о правильном поведении рядом с проезжей частью. Особенно сейчас, когда в школах начались каникулы.

Фото: avtovzglyad.ru