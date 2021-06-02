Названы имена самых богатых глав российских регионов по итогам 2020 года

Вчера, 1 июня, главы российских регионов завершили публикацию деклараций о доходах за прошедший 2020 год. Как сообщает ТАСС, самый высокий доход - 381 млн рублей - задекларировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Уточняется, что по сравнению с 2019 годом его доходы выросли в 2,5 раза.

На втором месте – губернатор из Марий Эл Александр Евстифеев с доходом 84,7 млн рублей. Отметим, что благосостояние руководителя региона в 2019 году было скромнее в два раза. В тройке лидеров и Андрей Воробьев из Московской области, в его декларации указано 79,8 млн рублей.

На четвертом месте - губернатор Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 млн рублей). В пятерке лидеров оказался и губернатор Красноярского края Александр Усс, указавший доход в размере 30,1 млн рублей.

Самый низкий доходы показал руководитель Калмыкии Бату Хасиков - 1,25 млн рублей, незначительно больше заработал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов — 1,26 млн рублей.