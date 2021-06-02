Что мы делаем в сети?

«Меняем отношение россиян к сетевому предпринимательству и создаём систему, где каждый может гарантировано начать свой бизнес», — рассказал президент компании NL International Дмитрий Хохлов в интервью для «Коммерсантъ».

Модель сетевого бизнеса или, как его называют чаще всего – сетевого маркетинга (multilevel marketing) по-прежнему привлекает к себе множество людей, желающих получить дополнительный заработок или открыть свой бизнес. Основа такой популярности – отсутствие первоначальных вложений.

«Звучит очень «вкусно», а значит есть подвох» – именно так подумает среднестатистический обыватель, не знакомый с концепцией MLM, и будет прав. В странах СНГ этот вид бизнеса приобрёл дурную репутацию из-за финансовых пирамид, часто принимающих облик сетевых магазинов.

Однако, честные сетевые компании действительно существуют. К примеру, NL International. Об истории её появления, о принципах работы компании, на чём основана цена продуктов и какие дальнейшие планы по развитию рассказал её президент – Дмитрий Хохлов.

— Скажите Дмитрий, почему именно сетевой бизнес? Что повлияло на ваш выбор?

«Я начинал обычным дистрибьютором во французской компании. На дворе был 1998 год, а я продвигал услуги Интернет-провайдера. В 90-е большинство людей не могло представить, что весь мир будет частью глобальной сети. Что интернет будет везде. Я увидел в нём перспективы для развития».

NL International была основана спустя два года. Помогали Дмитрию в этом его партнёры – Роман Товстик и Юлия Гольдорт. По его словам, компанию основали на чистом энтузиазме и окружающие троицу люди, сперва не верили, что их идея «выстрелит».

«Меня с самого начала впечатлила суть и философия сетевого маркетинга. Посудите сами, ведь в MLM каждый менеджер становится пользователем продукта и может дать ему собственную оценку. Дать совет, что лучше подходит для того или иного клиента, не на основании скриптов продаж, а собственного опыта. Такой подход получается более адресным и эффективным».

Нишу для своего бизнеса они выбрали весьма необычную – функциональное (спортивное) питание. Эта тема была близка Дмитрию, ведь в его окружении было много спортсменов. Многие из них тренировались с применением различных добавок, к примеру – протеина и гейнеров.

«Они тренировались и были, как принято говорить в их окружении, «на курсе», то есть набирали вес в межсезонье и сбрасывали его перед соревнованиями, затем выходили на детокс. Спортивное питание я впервые увидел у них. Сама концепция меня очень заинтересовала, но, когда я стал изучать тему, выяснилось, что спортпит нельзя употреблять постоянно. Вариантов питания, которое можно использовать каждый день и от которого будет только польза, мне никто не мог ни назвать, ни показать. Таких предложений просто не было на рынке»

Первые продукты компании закупались во Франции и предназначались для серьёзных спортсменов, ведь вкус у «спортпита» был мягко говоря – не очень. Разработку следующих линеек продуктов, ориентированных на массового покупателя, компания заказывала отдельно. Можно сказать – ассортимент приятного на вкус спортивного питания появился в России благодаря им.

— Существует мнение, что продукты, продаваемые сетевыми компаниями, имеют завышенную стоимость. Расскажите, так ли это на самом деле и из чего складывается их цена?

«На мой взгляд, так можно говорить о любой компании, если не знаешь о том, из чего складывается стоимость её товаров. Если говорить коротко, то цена продукта происходит из закупочной цены, логистики, накладных расходов, налогов и прочего. В этом смысле сетевой маркетинг не отличается от других продающих бизнесов, в том числе и магазинов розничной торговли.

Среди сетевых компаний есть те, которые ничего не создают сами, а есть компании, ведущие свои собственные разработки. Мы одна из таких».

По словам Дмитрия, стоимость продукции NL становится понятной при детальной оценке состава, поставщиков сырья, научной базы, на которой основана разработка.

Все флагманские линейки компании производятся в Новосибирске. Разрабатывает их лаборатория UltraNovation R&D, также принадлежащая компании. Вся продукция оценивается по международному стандарту качества ISO 22000, что гарантирует её высокое качество и безопасность.

«На мой взгляд, покупателей как раз должно настораживать, если при прочих равных условиях товар подобной категории стоит дешево, значит, есть подводные камни», комментирует Дмитрий.

— История компании достойна собственного фильма от Netflix: появилась на энтузиазме, раскрутилась во специфической нише и стала одним из лидеров рынка. Но какие дальнейшие планы?

«Сейчас магазины нашей сети есть в 12 странах, в основном это страны бывшего СНГ. Во время пандемии мы, не смотря на закрытые границы, открыли магазины в Турции и Грузии, а также начали продажи в Молдове. Активно развивается Казахстан – он держит второе место по продажам, после России».

Сейчас компания ведёт активную экспансию в Финляндию, что увеличивает ассортимент в Прибалтике и открывает «окно» на европейский рынок.

Развивается и онлайн-торговля. По данным статистики, предоставленной Дмитрием, около 60% процентов заказов в России происходит через сайт и продвижение в социальных сетях.

«Онлайн-магазин в первую очередь выполняет задачу витрины. Менеджеры консультируют клиента и делятся с ним своей реферальной ссылкой, вознаграждение с продаж начисляется автоматически в личном офисе»

Пандемия открыла перед компанией новые горизонты – NL International готова вкладывать деньги в образовательные платформы, мобильные приложения. Совсем скоро компания получит обновлённый сайт с голосовым помощником.

«Я уверен, еще через пару лет профессия сетевого предпринимателя будет в официальном реестре. Мы делаем все возможное для развития нашей индустрии».

Фото: NL International

По материалам ИД «Коммерсантъ»