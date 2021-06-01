В Красноярске благоустроят обрыв в Академгородке

В Красноярске благоустроят территорию у обрыва в Академгородке – так называемую «Монастырскую тропу», место для прогулок горожан и фотосессий с видом на на Енисей, Свято-Успенский мужской монастырь и противоположный берег Красноярска. Идею губернатору подсказал красноярец Александр Нейман.

В начале года Александр Усс в своих соцсетях запустил акцию «Есть идея». В итоге было собрано сто предложений. Благоустройство в Академгородке – одна из них, которую лично выбрал глава региона.

«Это место заслуживает того, чтобы быть благоустроенным. Мы обязательно приведем его в порядок. Как мне кажется, вмешательство в природу здесь должно быть минимальным. Например, тут необходима тропа без асфальта, если нужно, то ее можно подсыпать камнем. Стилистически место должно быть похоже на «Гремячую гриву», но со своим акцентом, учитывая природу и расположение. И, конечно, нам нужно будет заняться автомобильной дорогой, которая ведет к этому месту. Подъезд должен быть безопасным и качественным. К следующему лету у горожан должно появиться еще одно место для комфортного отдыха», - заявил Усс.

Проектом и согласованием с жителем займется краевое агентство туризма.

Фото: Олег Кузьмин, газета «Наш Красноярский край»