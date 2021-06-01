1 июня
Красноярск
погода +26 °C
73.24
 
€ 89.6
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Политологи анализируют итоги предварительного голосования

Главная Общество
Красноярск
12:18 1 Июня 2021
общество, партии, голосование
версия для печати Ico_print

В воскресенье, 30 мая, завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». По предварительным данным в нем приняли участие более 161 000 тысячи жителей края. Лидерами по активности стали Казачинский, Назаровский, Северо-Енисейский, Боготольский районы региона, а также Пировский муниципальный округ. Итоговая явка по сравнению с аналогичными выборами 2016 года в среднем выросла на 30 тысяч человек.

Политический аналитик Павел Клачков отметил, что в результате избирательной процедуры была сформирована настоящая дееспособная команда:

«В результате праймериз сформирована вполне реальная команда, не придуманная кем-то, а опирающаяся на то, как выражают свои интересы социально-активные люди. Участие в праймериз приняло довольно большое количество неравнодушных людей. В праймериз участвуют те, кто хочет проявить себя, свои интересы и эти лидеры аккумулировали в себе это внимание, интерес и симпатии. Это — та сила, тот потенциал, который партии необходимо задействовать для победы».

В этом году предварительное голосование впервые проходило в онлайн-формате с 24 по 30 мая. За подсчетом голосов жители страны и Красноярского края могли наблюдать в прямом эфире, к тому же все результаты были оперативно опубликованы на сайте pg.er.ru.  Избиратели могут проверить свои бюллетени с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен никому из организаторов процедуры.

Политолог Андрей Копытов рассказал о том, каким образом новый, довольно непривычный формат голосования мог отразиться на результатах голосования:

«С учетом особенностей онлайн  голосования в этом избирательном цикле, сравнивая их с предыдущими праймериз, которые проходили оффлайн, и политологи, и аналитики, и сами участники уже представляли себе те коррективы и некоторые различия, которые возникают в онлайн голосовании. Они связаны с возрастными особенностями, с разницей в навыках использования компьютера в городе и сельских территориях. С учетом этих особенностей, результаты, которые в Красноярском крае на данный момент есть, не вызывают ни у кого особых удивлений и ошеломлений. Тем не менее правила для всех были общими и возможности оперировать различными инструментариями при онлайн голосовании тоже у кандидатов были одинаковыми. Здесь любопытно будет посмотреть, какая будет итоговая картина по результатам выборов».

В понедельник, 31 мая в 12:00, в Красноярском региональном отделении партии «Единая Россия» состоялось заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования, на котором были подписаны итоговые протоколы.

Политолог Александр Чернявский озвучил выводы, к которым он пришел, внимательно наблюдая за ходом избирательной процедуры в крае:

«Безусловно, это было серьезное испытание, в первую очередь, и для самой «Единой России», потому что впервые применялся формат электронного голосования. На мой взгляд, если мы говорим о Красноярском крае, с этим вызовом партия власти достаточно успешно справилась. Результат в 160 тысяч проголосовавших на праймериз в Госдуму и Заксобрание — это, по моей оценке, очень хороший результат. «Единая Россия» в очередной раз показала, что в эффективности использования мобилизационных технологий она намного опережает своих оппонентов».

Напомним, эксперты IT-отрасли также высоко оценили безопасность и защищенность системы дистанционного электронного голосования «Единой России». По их мнению, она позволяет провести процедуру максимально открыто и легитимно. В Центризбиркоме намерены сотрудничать с «Единой Россией» в дальнейшем развитии системы.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят 19 июня на Съезде в Москве, а кандидаты для выборов в Законодательное Собрание будут утверждены на региональной конференции, в начале июля.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске могут объявить режим ЧС из-за подъёма воды в Енисее

В Красноярске могут объявить режим ЧС из-за подъёма воды в Енисее

1 Июня 2021 г.
Власти предупредили о значительном подъёме воды в Енисее
Новости Красноярска: На площади у городских часов подняли флаг детства

На площади у городских часов подняли флаг детства

1 Июня 2021 г.
Эскиз флага нарисовала юная красноярка Елизавета Кошелева
Новости Красноярска: В ближайшие три дня некоторые электропоезда восточного направления будут ходить по измененному расписанию

В ближайшие три дня некоторые электропоезда восточного направления будут ходить по измененному расписанию

1 Июня 2021 г.
Часть поездов будет отменена
Новости Красноярска: Юных красноярцев приглашают в «Путешествие на Мадагаскар»

Юных красноярцев приглашают в «Путешествие на Мадагаскар»

1 Июня 2021 г.
Интерактивная концертно-игровая программа пройдёт 3 июня
Новости Красноярска: Заместитель главы Канского района уволена в связи с утратой доверия

Заместитель главы Канского района уволена в связи с утратой доверия

1 Июня 2021 г.
Чиновница предоставила неверные данные о доходе супруга
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершилось голосование по выбору пространств для благоустройства

В Красноярском крае завершилось голосование по выбору пространств для благоустройства

1 Июня 2021 г.
С 26 апреля по 30 мая проголосовало больше 200 тысяч жителей края
Новости компаний
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
31/05
Зелёная дружина СГК высадила несколько сотен деревьев и кустарников в красноярских школах
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В отрезанные водой населенные пункты края доставляют медикаменты и продукты

В отрезанные водой населенные пункты края доставляют медикаменты и продукты

29 Мая 2021 г.
Всего отрезаны 14 населенных пунктов
Новости Красноярска: На красноярские маршруты вышли новые автобусы

На красноярские маршруты вышли новые автобусы

1 Июня 2021 г.
40 ЛиАЗов пополнят маршруты № 10, 11, 19, 30, 31, 37, 49, 52, 55, 56, 64, 87 и 95
Новости Красноярска: Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о миллионных взятках

Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о миллионных взятках

1 Июня 2021 г.
За два года подсудимый с подельниками брали взятки 40 раз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru