Политологи анализируют итоги предварительного голосования

В воскресенье, 30 мая, завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». По предварительным данным в нем приняли участие более 161 000 тысячи жителей края. Лидерами по активности стали Казачинский, Назаровский, Северо-Енисейский, Боготольский районы региона, а также Пировский муниципальный округ. Итоговая явка по сравнению с аналогичными выборами 2016 года в среднем выросла на 30 тысяч человек.

Политический аналитик Павел Клачков отметил, что в результате избирательной процедуры была сформирована настоящая дееспособная команда:

«В результате праймериз сформирована вполне реальная команда, не придуманная кем-то, а опирающаяся на то, как выражают свои интересы социально-активные люди. Участие в праймериз приняло довольно большое количество неравнодушных людей. В праймериз участвуют те, кто хочет проявить себя, свои интересы и эти лидеры аккумулировали в себе это внимание, интерес и симпатии. Это — та сила, тот потенциал, который партии необходимо задействовать для победы».

В этом году предварительное голосование впервые проходило в онлайн-формате с 24 по 30 мая. За подсчетом голосов жители страны и Красноярского края могли наблюдать в прямом эфире, к тому же все результаты были оперативно опубликованы на сайте pg.er.ru. Избиратели могут проверить свои бюллетени с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен никому из организаторов процедуры.

Политолог Андрей Копытов рассказал о том, каким образом новый, довольно непривычный формат голосования мог отразиться на результатах голосования:

«С учетом особенностей онлайн голосования в этом избирательном цикле, сравнивая их с предыдущими праймериз, которые проходили оффлайн, и политологи, и аналитики, и сами участники уже представляли себе те коррективы и некоторые различия, которые возникают в онлайн голосовании. Они связаны с возрастными особенностями, с разницей в навыках использования компьютера в городе и сельских территориях. С учетом этих особенностей, результаты, которые в Красноярском крае на данный момент есть, не вызывают ни у кого особых удивлений и ошеломлений. Тем не менее правила для всех были общими и возможности оперировать различными инструментариями при онлайн голосовании тоже у кандидатов были одинаковыми. Здесь любопытно будет посмотреть, какая будет итоговая картина по результатам выборов».

В понедельник, 31 мая в 12:00, в Красноярском региональном отделении партии «Единая Россия» состоялось заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования, на котором были подписаны итоговые протоколы.

Политолог Александр Чернявский озвучил выводы, к которым он пришел, внимательно наблюдая за ходом избирательной процедуры в крае:

«Безусловно, это было серьезное испытание, в первую очередь, и для самой «Единой России», потому что впервые применялся формат электронного голосования. На мой взгляд, если мы говорим о Красноярском крае, с этим вызовом партия власти достаточно успешно справилась. Результат в 160 тысяч проголосовавших на праймериз в Госдуму и Заксобрание — это, по моей оценке, очень хороший результат. «Единая Россия» в очередной раз показала, что в эффективности использования мобилизационных технологий она намного опережает своих оппонентов».

Напомним, эксперты IT-отрасли также высоко оценили безопасность и защищенность системы дистанционного электронного голосования «Единой России». По их мнению, она позволяет провести процедуру максимально открыто и легитимно. В Центризбиркоме намерены сотрудничать с «Единой Россией» в дальнейшем развитии системы.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят 19 июня на Съезде в Москве, а кандидаты для выборов в Законодательное Собрание будут утверждены на региональной конференции, в начале июля.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"