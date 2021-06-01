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"Аэрофлот" рассказал о дальнейшем развитии хаба в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
12:15 1 Июня 2021
аэрофлот, в красноярском крае, транспорт
Фотография © РИА Новости
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Недавно красноярский аэропорт стал второй базовой площадкой для «Аэрофлота» после "Шереметьево". Теперь губернатор края Александр Усс рассказал, что ждёт аэропорт дальше.

Первой на очереди идёт реконструкция рулёжной дорожки, после которой количество взлётов и посадок увеличится в два раза. Грузовой терминал также ожидает развитие, возможна интеграция с Черемшанкой. Обсуждается появление железнодорожного экспресса до города. Если край станет особой экономической зоной – могут запустить и грузовой экспресс.

 

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