Еn+ group поддержит одарённых студентов

Еn+ Group рассказала о подробностях программы для одарённых студентов, призванной утолить кадровый голод в регионах страны. На встрече присутствовали заместитель генерального директора по персоналу по персоналу EN+ GROUP/РУСАЛ Наталья Альбрехт, заместитель директора по персоналу по региональной политике EN+ GROUP Ольга Бережецкая, проректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслан Барышев и проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир Смирнов.

EN+Group и РУСАЛ объявили о новой стипендиальной программе для одарённых студентов. Для компании, поддержка молодых кадров – одно из приоритетных направлений социальной политики, принципы которой были заложены её основателем Олегом Дерипаской. Эту позицию отражает даже неофициальный девиз компании — «Развивается Россия – развивается РУСАЛ».

Для чего Русалу поддерживать студентов?

Заместитель генерального директора по персоналу по персоналу EN+ GROUP/РУСАЛ Наталья Альбрехт, указала на грядущую «демографическую яму», в которой сотрудников пред пенсионного и пенсионного возраста станет больше, чем молодых.

«Недавно мы делали аналитику по регионам нашего присутствия и выяснили, что к 2035 году количество людей от 25 до 45 лет сократится на 600 тысяч человек. Людей же в возрасте до 24 лет станет на 150 тысяч больше. Наблюдая такую динамику, мы поняли, что для наших предприятий приоритетно привлекать молодых сотрудников, которым можно передать накопленный годами опыт. Поэтому мы должны бороться за молодых людей и новая стипендиальная поддержка – это один из таких способов».

Заместитель директора по персоналу по региональной политике EN+ GROUP Ольга Бережецкая рассказала, что идея подобной программы появилась из общения с сотрудниками предприятий регионов, где присутствует компания:

«Идея стипендиальной программы появилась из общения с работниками в регионах нашего присутствия, с их семьями. Сейчас в регионы испытывают очень острый кадровый голод. Не хватает учителей, врачей, энергетиков и металлургов, техников. Мы долго думали, как помочь регионам и поднять престиж рабочих профессий? Решением стала помощь тем студентам, кто действительно хочет учиться, развиваться в данных направлениях, но им не хватает финансовой поддержки. Сейчас в нашей программе участвуют 25 городов по всей России и Красноярск — один из них».

Что получат от новой программы студенты?

О том, как в главном университете города отнеслись к новой стипендиальной программе, рассказал проректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслан Барышев:

«Мы не могли остаться в стороне, ведь наш край - очень индустриально развит, и Сибирский федеральный Университет вбирает в себя задачи, связанные с образованием в данных направлениях. У нас около трети выпускников находят себя на предприятиях Русала, поэтому сотрудничество с En+ Group и РУСАЛ для нас – ключевое. Мы очень обрадовались новой стипендиальной программе и считаем, что она будет очень полезна для студентов»

Действительно, в университете представлены почти все направления, в которых заинтересован РУСАЛ и En+ Group: энергетика, металлургия, политехнические специальности, машиностроение. И сотрудничество это длится уже 10 лет, поэтому результаты многие успели оценить на себе.

Однако, поддержка касалась лишь отдельных университетов. Теперь в новой программе смогут участвовать студенты, учащиеся в вузе и ссузе с государственной аккредитацией, на следующих специальностях: энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика, теплохимия и др. Полный список можно увидеть на сайте career.enplusrusal.ru.

В новой программе продумано всё – от системы поощрений до практик, и дальнейшего трудоустройства. Размер стипендии для победителей зависит от уровня образования (высшее или среднее-специальное), а также курса обучения. Например, студент-второкурсник, учась в вузе, будет получать в месяц стипендию 10 тыс. рублей, а студент 5 курса – уже 25 тыс. рублей.

По желанию, студент сможет пройти практику на предприятиях En+ Group/РУСАЛ, причём не только в родном регионе. Руководство может отправить его в другую часть страны, или даже мира. В любое место, где есть активы компании. Для любителей путешествовать – это ещё один повод учиться на «отлично».

«Могут ли студента заставить подписать контракт с РУСАЛОМ, после обучения?»

«Таких обязательств студенты не несут, но мы бы все очень хотели, чтобы ребята продолжили развивать регион, в котором родились и получили образование. Таких выпускников с радостью примут на предприятия РУСАЛа, En+ Group и помогут в профессиональном развитии, но давить с этим не будут. Мы хотим, чтобы всё было "по любви"», - отвечает Ольга Бережецкая:

Чтобы получить стипендию, участники должны отвечать следующим критериям: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтёрских, донорских акциях и т.д.

Для участия в отборе студентам нужно зарегистрироваться на сайте career.enplusrusal.ru, в разделе «Личный кабинет». Подать заявку претенденты могут с 20 июня до 05 июля 2021 года.

Фото: EN+ GROUP/РУСАЛ