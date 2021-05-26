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Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям

Главная Общество
Красноярск
11:43 26 Мая 2021
продукция, предприятие, строительство, магазины
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Фирменный магазин «Ацелит» ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») предложил покупателям продукцию в новых оттенках и дополнительные услуги по распилу плоских листов, а также запустил акции, приуроченные к юбилею предприятия.

Комбинат «Волна» выпускает хризотилцементный сайдинг «Берген» в шести цветах, наиболее востребованных на рынке: слоновая кость, белый, светло-серый, графитовый, вишневый и шоколадный. Теперь они считаются стандартными – соответственно, материалы данной цветовой гаммы всегда есть в наличии на складе. Панели других оттенков могут быть выпущены под заказ. Сайдинговая продукция представлена в различных фактурах: гладкая, «бриз», «мятый шелк» и «под дерево» – текстура, пользующаяся особой популярностью у потребителей.

Расширилась линейка кровельных материалов «Волнаколор»: теперь комбинат – помимо привычных оранжевых, шоколадных, зеленых, синих и красно-коричневых – производит и темно-серые, или «сизые», волнистые листы.

Для удобства покупателей в магазине установлен вертикально-раскроечный станок Holz-her SECTOR 1254. Он позволяет работать с плоскими листами, максимальная длина и ширина которых составляет 3600 и 1570 мм соответственно, осуществлять резку материала по размерам, предоставленным заказчиком. На современном оборудовании осуществляется высококачественный распил как неокрашенной, так и продукции с защитно-декоративным покрытием, включая «Красстоун», изготовленный с нанесением каменной крошки.

Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям

В 2021 году комбинату «Волна» исполнится 70 лет. На протяжении юбилейного сезона в магазине «Ацелит» будет действовать целый ряд стимулирующих мероприятий. «В мае стартовала акция «А ваши грядки в порядке?», ориентированная на приобретателей ограждений для грядок, в июле начнется творческий конкурс «Мой участок самый лучший», рассчитанный на потребителей нашей продукции, которые используют ее для обустройства дачных и приусадебных хозяйств. Кроме того, с мая по октябрь в рамках акции «Волна подарков» мы будем поощрять клиентов, совершивших самые крупные покупки, наиболее часто обращающихся в магазин, и самых активных подписчиков в соцсетях. А ближе к завершению сезона начнется «Время скидок»: у покупателей, получивших купоны, будет возможность приобрести товары со скидкой 7%», – рассказал Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна».

Всего в ассортименте комбината «Волна» более 40 наименований изделий из хризотилцемента. Это волнистые и плоские листы прессованные и непрессованные, неокрашенные и с защитно-декоративным покрытием, трубы напорные и безнапорные различных диаметров. Выпускаемые по современной технологии из природного сырья, экологически чистые изделия обладают термостойкостью, влагонепроницаемостью, высокой прочностью, звукоизоляцией, устойчивы к воздействию активных химических веществ, не горят и не гниют. Срок службы продукции составляет 50 лет и более. На стойкость защитно-декоративного покрытия производитель дает гарантию 12 лет.

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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