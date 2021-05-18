В Красноярской краевой больнице досрочно включили горячую воду

Горячая вода возвращается в краевую клиническую больницу и соседние с ней дома, сообщает на своём сайте Сибирская генерирующая компания.

В 20:00 вода появится по адресам:

улица Партизана Железняка, 1 (все литеры), 2а, 2б, 3 (здесь и далее — со всеми литерами), 5, 7, 9, 11, 13, 15;

улица Никитина, 1–18.

Участок, где воду вернут досрочно, отмечен жёлтым на интерактивной карте https://clck.ru/U9MJ4

Всего горячую воду в первый же день после начала гидравлических испытаний получат красноярцы из 33 жилых домов и общежитий Красноярского государственного медицинского университета. Для этого их временно подключат к Красноярской ТЭЦ-3.

Напомним, что горячую воду в Ленинском, Кировском и частично Советском районах Красноярска отключили с 17 по 26 мая для проведения гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-1. Эта процедура необходима для подготовки трубопроводов к отопительному сезону. За время испытаний энергетики повышенным давлением проверят сети на прочность и плотность, чтобы обнаружить и заменить износившиеся части системы.

Фото из открытых источников