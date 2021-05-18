18 мая
Красноярск
погода +8 °C
73.85
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярской краевой больнице досрочно включили горячую воду

Главная Общество
Красноярск
09:50 18 Мая 2021
красноярск, ремонт, вода, сгк
версия для печати Ico_print

Горячая вода возвращается в краевую клиническую больницу и соседние с ней дома, сообщает на своём сайте Сибирская генерирующая компания.

В 20:00 вода появится по адресам:

улица Партизана Железняка, 1 (все литеры), 2а, 2б, 3 (здесь и далее — со всеми литерами), 5, 7, 9, 11, 13, 15;

улица Никитина, 1–18.

Участок, где воду вернут досрочно, отмечен жёлтым на интерактивной карте https://clck.ru/U9MJ4

Всего горячую воду в первый же день после начала гидравлических испытаний получат красноярцы из 33 жилых домов и общежитий Красноярского государственного медицинского университета. Для этого их временно подключат к Красноярской ТЭЦ-3.

Напомним, что горячую воду в Ленинском, Кировском и частично Советском районах Красноярска отключили с 17 по 26 мая для проведения гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-1. Эта процедура необходима для подготовки трубопроводов к отопительному сезону. За время испытаний энергетики повышенным давлением проверят сети на прочность и плотность, чтобы обнаружить и заменить износившиеся части системы.

Фото из открытых источников

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП

В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП

18 Мая 2021 г.
Авария произошла на федеральной трассе Ачинского района
Новости Красноярска: В Красноярске начали озеленять парки и скверы

В Красноярске начали озеленять парки и скверы

18 Мая 2021 г.
Все посадки должны быть завершены к середине июня
Новости Красноярска: Новые клиенты «Красноярскэнергосбыта» автоматически получат доступ в личный кабинет

Новые клиенты «Красноярскэнергосбыта» автоматически получат доступ в личный кабинет

18 Мая 2021 г.
Это позволит решать все вопросы дистанционно
Новости Красноярска: В Сухобуземском полицейские спасли мужчину от опрометчивого поступка

В Сухобуземском полицейские спасли мужчину от опрометчивого поступка

18 Мая 2021 г.
Мужчина пошёл на это из-за болезни
Новости Красноярска: «Люди продолжают бегать где попало»: фотограф призвал красноярцев правильно переходить железную дорогу

«Люди продолжают бегать где попало»: фотограф призвал красноярцев правильно переходить железную дорогу

17 Мая 2021 г.
Он напомнил, что поспешность может привести к трагедии
Новости Красноярска: Клещи продолжают охоту на красноярцев

Клещи продолжают охоту на красноярцев

17 Мая 2021 г.
За прошлую неделю клещи покусали 1356 красноярца
Новости компаний
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Третий этап спуска лавины на горе в Норильске решили не проводить

Третий этап спуска лавины на горе в Норильске решили не проводить

16 Мая 2021 г.
Ситуацию обсудили на заседании муниципальной комиссии по ЧС
Новости Красноярска: Красноярскому «Соколу» пригодился тольяттинский опыт

Красноярскому «Соколу» пригодился тольяттинский опыт

16 Мая 2021 г.
В клубе еще один новичок из системы «Лады»
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 3,5

18 Мая 2021 г.
Эпицентр зафиксирован к югу края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru