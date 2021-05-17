Школьники Красноярска стали победителями Всероссийского конкурса проектов «Добро не уходит на каникулы»

Проект «От сердца к сердцу», который написали ребята из красноярского добровольческого отряда «Ты не один» из школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова, вошел в число Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы».

Конкурс реализуется Российским движением школьников в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». В этом году участниками стали добровольческие отряды общеобразовательных учреждений со всей России. На рассмотрение экспертов поступило более 400 проектов. Об этом сообщает пресс-служба Российского движения школьников Красноярского края.

Проект школьников из Красноярска направлен на оказание помощи и поддержки пожилым людям. Кроме этого, он предполагает проведение совместных мероприятий, где будут принимать участие люди старшего поколения и добровольцы из отряда «Ты не один». В рамках проекта планируется проведение концертов, экскурсий. Также школьники будут оказывать пенсионерам помощь на дому. Кроме этого ребята смогут научить ветеранов пользоваться современными гаджетами и привлекут их к работе луба «От поколения к поколению».