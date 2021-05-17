17 мая
Красноярск
погода +12 °C
74.0
 
€ 89.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Школьники Красноярска стали победителями Всероссийского конкурса проектов «Добро не уходит на каникулы»

Главная Общество
Красноярск
15:40 17 Мая 2021
общество, волонтеры, школьники, победа
версия для печати Ico_print

Проект «От сердца к сердцу», который написали ребята из красноярского добровольческого отряда «Ты не один» из школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова, вошел в число Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы».

Конкурс реализуется Российским движением школьников в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». В этом году участниками стали добровольческие отряды общеобразовательных учреждений со всей России. На рассмотрение экспертов поступило более 400 проектов. Об этом сообщает пресс-служба Российского движения школьников Красноярского края.

Проект школьников из Красноярска направлен на оказание помощи и поддержки пожилым людям. Кроме этого, он предполагает проведение совместных мероприятий, где будут принимать участие люди старшего поколения и добровольцы из отряда «Ты не один». В рамках проекта планируется проведение концертов, экскурсий. Также школьники будут оказывать пенсионерам помощь на дому. Кроме этого ребята смогут научить ветеранов пользоваться современными гаджетами и привлекут их к работе луба «От поколения к поколению». 

«Наш проект даст нам возможность окружить заботой людей старшего поколения, помочь хоть немного адаптироваться в стремительно меняющемся мире», - говорит Екатерина Варфоломеева, руководитель проекта «Ты не один».

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае подсчитали, как за неделю изменилась стоимость продуктов

В Красноярском крае подсчитали, как за неделю изменилась стоимость продуктов

17 Мая 2021 г.
Подешевели молоко и сметана, но подорожали овощи
Новости Красноярска: Пьяный и без прав: житель Курагинского района арестован на 15 суток

Пьяный и без прав: житель Курагинского района арестован на 15 суток

17 Мая 2021 г.
Автомобиль поместили на спецстоянку
Новости Красноярска: Свою территорию для благоустройства уже выбрали более 115 тысяч жителей Красноярского края

Свою территорию для благоустройства уже выбрали более 115 тысяч жителей Красноярского края

17 Мая 2021 г.
Голосование продлится до 30 мая
Новости Красноярска: В Красноярске завершен отопительный сезон

В Красноярске завершен отопительный сезон

17 Мая 2021 г.
Он продлился 236 дней
Новости Красноярска: До двух лет лишения свободы грозит водителю, сбившему шестилетнего мальчика

До двух лет лишения свободы грозит водителю, сбившему шестилетнего мальчика

17 Мая 2021 г.
Ребёнок получил серьезные травмы
Новости Красноярска: Красноярские следователи арестовали киберворовку

Красноярские следователи арестовали киберворовку

17 Мая 2021 г.
Бывшая сотрудница коммуникационной организации украла данные абонентов
Новости компаний
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске две женщины несколько дней обворовывали строительный магазин

В Красноярске две женщины несколько дней обворовывали строительный магазин

17 Мая 2021 г.
Они снимали магниты с товаров специальным устройством
Новости Красноярска: Таймырским поселкам меняют уголь

Таймырским поселкам меняют уголь

16 Мая 2021 г.
Он будет поставляться с Бейского месторождения в Хакасии
Новости Красноярска: В одном из районов Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства

В одном из районов Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства

17 Мая 2021 г.
Заболевание выявлено у крупного рогатого скота
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru