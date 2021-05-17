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Следователи закончили расследовали кражу секретной информации

Главная Общество
Красноярск
11:10 17 Мая 2021
происшествия, красноярск, данные, кража
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Следственным управление ГУ МВД по Красноярскому краю закончило расследование уголовного дела по факту незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.

По материалам следствия, бывшая сотрудница одной из коммуникационных организаций Красноярска получила доступ к охраняемой законом компьютерной информации на защищенном сетевом ресурсе. Информацией оказался электронный документ, с коммерческой тайной об абонентах, который она передала третьим лицам.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Следователями открыто уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»

 

Фото из открытых источников

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