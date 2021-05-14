В Минусинске вынесли приговор по делу о гибели 10-летнего мальчика

Суд Минусинска вынес приговор водителю, сбившему 10-летнего мальчика в сентябре прошлого года, сообщает пресс-служба МВД края.

По материалам следствия, 20-летний житель Шушенского района, управляя автомобилем ВАЗ 21011, совершил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу в неустановленном месте. Ребенок с травмами был доставлен в больницу, где скончался через несколько часов.

Свою вину водитель не признал в полном объеме, упирая на то, что пешеход нарушил правила дорожного движения, однако суд пришел к выводу о виновности водителя, рассмотрев показания свидетелей и экспертные заключения.

Теперь водитель проведёт 2 года в колонии-поселении и семье ребёнка миллион рублей. Приговор вступил в законную силу.

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