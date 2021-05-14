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Бизнесмен из Курагино воровал казённое зерно

Главная Общество
Красноярск
12:52 14 Мая 2021
мошенник, зерно, в красноярске, прокуратура
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Бизнесмен из Курагино попал под следствие за незаконную продажу зерна из федерального инвестиционного фонда, сообщает «Борус».

Следователи выяснили, что руководство ООО «ИлА.Н. Курагинский» заключил договоры на хранение зерна с АО «Объединенная зерновая компания». На хранение зерновых запасов из федерального фонда. В начале 2019 года курагинская фирма решила подзаработать и продала зерно на стороне.

В итоге, фирма обменяла 8 тонн зерна на почти 30 миллионов рублей. Узаконил их предприниматель через беспроцентные займы и договоры аренды. Теперь бизнесмен помещён под домашний арест, а активы его фирмы арестованы. Ему грозит срок по статьям о присвоении, растрате и отмывании денег.  

Фото: russianfood.com

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