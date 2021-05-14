Бизнесмен из Курагино воровал казённое зерно

Бизнесмен из Курагино попал под следствие за незаконную продажу зерна из федерального инвестиционного фонда, сообщает «Борус».

Следователи выяснили, что руководство ООО «ИлА.Н. Курагинский» заключил договоры на хранение зерна с АО «Объединенная зерновая компания». На хранение зерновых запасов из федерального фонда. В начале 2019 года курагинская фирма решила подзаработать и продала зерно на стороне.

В итоге, фирма обменяла 8 тонн зерна на почти 30 миллионов рублей. Узаконил их предприниматель через беспроцентные займы и договоры аренды. Теперь бизнесмен помещён под домашний арест, а активы его фирмы арестованы. Ему грозит срок по статьям о присвоении, растрате и отмывании денег.

Фото: russianfood.com