В «Роевом ручье» вышли в летний вольер жирафы

Работники зоопарка уверены: это верный признак наступающего лета. На улице установилась теплая и солнечная погода, теперь животные больше времени проводят на улице.

По словам сотрудников парка флоры и фауны, вскоре откроют плавательный сезон и пингвины. Птицы все чаще стали выходить на улицу.

Напомним, вольерный комплекс для жирафов был построен в 2007 году. Зимой животные находятся в теплом помещении, высота потолков которого 11 метров. Летом для них открыт отдельный выгул. Первые жирафы прибыли в «Роев ручей» 29 октября 2007 года, после 20-часового беспосадочного перелёта из Южной Африки. Комплекс для жирафов был открыт для публики 1 января 2008 года. Сейчас в «Роевом ручье».

Фото: "Роев ручей"