С 18 мая в Красноярске начнут отключать воду

СГК представила график отключений горячей воды на лето. Первое отключение запланировано на ТЭЦ-1, от которой горячую воду получают жители Ленинском, Кировском, части Советского района и поселка Березовка. Часть улиц на Взлётке и в Зелёной Роще также попадут под отключение. Воды не будет с 17 по 26 мая. Узнать точные адреса улиц, где будет отключена вода можно здесь.

Вторая волна отключений пройдёт 15 по 24 июня – на ремонт встанет ТЭЦ-3. В этот период без воды останутся жители Советского района и Покровки.

С 5 по 14 июля профилактика ждёт ТЭЦ-2, поэтому воду отключат в части Свердловского района и Северо-Западном.

15 по 24 июня ремонт оборудования запланирован на ТЭЦ-3. В этот период без воды останутся жители Советского района и Покровки.

Фото: сайт СГК