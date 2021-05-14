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С 18 мая в Красноярске начнут отключать воду

Главная Общество
Красноярск
11:25 14 Мая 2021
коммунальное хозяйство, сгк, вода, красноярск
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СГК представила график отключений горячей воды на лето. Первое отключение запланировано на ТЭЦ-1, от которой горячую воду получают жители Ленинском, Кировском, части Советского района и поселка Березовка. Часть улиц на Взлётке и в Зелёной Роще также попадут под отключение. Воды не будет с 17 по 26 мая. Узнать точные адреса улиц, где будет отключена вода можно здесь.

Вторая волна отключений пройдёт 15 по 24 июня – на ремонт встанет ТЭЦ-3. В этот период без воды останутся жители Советского района и Покровки.

С 5 по 14 июля профилактика ждёт ТЭЦ-2, поэтому воду отключат в части Свердловского района и Северо-Западном.

15 по 24 июня ремонт оборудования запланирован на ТЭЦ-3. В этот период без воды останутся жители Советского района и Покровки.

Фото: сайт СГК

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