С 17 мая красноярские ТЭЦ начнут ремонт

СГК представила график отключений горячей воды на лето. Первое отключение запланировано на ТЭЦ-1, от которой горячую воду получают жители Ленинском, Кировском, части Советского района и поселка Березовка. Часть улиц Взлётки и Зелёной Рощи также попадут под отключение. Воды не будет с 17 по 26 мая. Узнать точные адреса улиц, где будет отключена вода, можно здесь.

Вторая волна отключений пройдёт 15 по 24 июня – в этот период без воды останутся жители Советского района и Покровки.

С 5 по 14 июля воду отключат в Северо-Западном районе и части Свердловского.

Фото: сайт СГК