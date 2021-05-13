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Красноярские школьники сняли семь короткометражек о войне

Главная Общество
Красноярск
16:50 13 Мая 2021
кино, школьники
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В молодежном центре «Новые имена» прошёл показ короткометражек о войне, снятых красноярскими школьниками, сообщили в мэрии.

«Ребята сами определяли жанр своих работ – видеоклип, документальное кино, художественная постановка. В итоге мы увидели очень трогательные видео о самом трагическом и, в то же время, таком великом времени. Проект объединил образовательные и творческие способности школьников. В результате мы имеем семь абсолютно уникальных работ, которые можно показать на уроках», – прокомментировала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Спектр тем охватывал быт, культуру, партизанское движение, судьбу сибиряков-пленников. К примеру, школьники Кировского района изучали военный транспорт, а команда из Ленинского подготовила материал о художественной культуре в военное время. Ребята из Железнодорожного района выяснили, как Красноярский край поставлял продукты на фронт.

Фото: admkrsk.ru

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