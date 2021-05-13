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Сосновоборские школьники будут изучать высокотехнологичные профессии

Главная Общество
Красноярск
16:30 13 Мая 2021
школа, дети, образование
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В гимназии №1 города Сосновоборска открылся кабинет высоких технологий. В нём будут вестись занятия по радиоэлектронике, электротехнике, 3D-прототипированию и инженерной графике.

«Мировые тенденции таковы, что сегодня выпускник школы должен знать точные науки, IT-технологии и иностранные языки. Мы двигаемся во всех направлениях, – рассказала директор гимназии Ольга Тоцкая. – Наши ученики – ребята уже другого поколения. У нас есть проектный офис, в котором участвуют не только педагоги, но и родители».

Напомним, что в прошлом году, при гимназии был построен современный IT-центр. Сейчас в нём припадают 3D-моделирование, цифровую живопись, киберспорт, художественную 3D-лепку и программирование.

Фото из открытых источников

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