Сосновоборские школьники будут изучать высокотехнологичные профессии

В гимназии №1 города Сосновоборска открылся кабинет высоких технологий. В нём будут вестись занятия по радиоэлектронике, электротехнике, 3D-прототипированию и инженерной графике.

«Мировые тенденции таковы, что сегодня выпускник школы должен знать точные науки, IT-технологии и иностранные языки. Мы двигаемся во всех направлениях, – рассказала директор гимназии Ольга Тоцкая. – Наши ученики – ребята уже другого поколения. У нас есть проектный офис, в котором участвуют не только педагоги, но и родители».

Напомним, что в прошлом году, при гимназии был построен современный IT-центр. Сейчас в нём припадают 3D-моделирование, цифровую живопись, киберспорт, художественную 3D-лепку и программирование.

Фото из открытых источников