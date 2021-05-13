Красноярец сбил насмерть 13-летнего мальчика и получил 10 лет

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, сбившего насмерть 13-летнего мальчика.

Наезд произошёл в ноябре прошлого года Подсудимый, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил на пешеходном переходе на 13-летнего подростка. При столкновении мальчик погиб на месте, а преступник скрылся с места преступления.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии общего режима, с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.

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