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Красноярец сбил насмерть 13-летнего мальчика и получил 10 лет

Главная Общество
Красноярск
13:23 13 Мая 2021
происшествия, суд, красноярск
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Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, сбившего насмерть 13-летнего мальчика.

Наезд произошёл в ноябре прошлого года Подсудимый, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил на пешеходном переходе на 13-летнего подростка. При столкновении мальчик погиб на месте, а преступник скрылся с места преступления.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии общего режима, с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Фото из открытых источников

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