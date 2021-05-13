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Краевой бюджет выделит 10 миллионов на улучшение условий дачников

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Красноярск
12:31 13 Мая 2021
деньги, бюджет, красноярск
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Администрации Кежемского и Емельяновского районов, а также Дивногорска получат почти 10 млн рублей. Эти деньги муниципалитеты потратят на строительство и ремонт электроснабжения садоводческих товариществ на своей территории, сообщает Минсельхоз края.

В Кежемском районе на полученные средства отремонтируют воздушные линии для СНТ «Первенец». Более 4 млн рублей направит Емельяновский район отремонтирует линии электропередачи протяженностью около 3,5 километра. Подключиться к обновленной сети смогут садоводы почти 4,5 тысяч участков. А Дивногорск разработает проект для строительства объектов электроснабжения к СНТ «Таволга»

«Конкурс по данному направлению господдержки состоялся в конце прошлого года. Тогда администрации Манского и Большеулуйского районов, а также Канска и Железногорска получили в сумме более 10 миллионов рублей на ремонт сетей электроснабжения и разработку проектной документации для этих целей. Нынешний отбор – дополнительный на 2021 год. По инициативе Губернатора Александра Усса бюджетам муниципальных образований выделено еще 10 миллионов рублей для развития садоводства и огородничества на их территориях», рассказал министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов

Соглашения о выделении денег муниципалитеты подпишут с Минсельхозом края до 15 мая
 

Фото из открытых источников

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