Красноярские спортсменки завоевали пять медалей на турнире в Улан-Удэ

Представительницы красноярской академии борьбы имени Миндиашвили, завоевали две золотых и три серебряных медали на турнире по борьбе в Улан-Удэ, сообщает министерство спорта края. Добавим, что турнир является предолимпийским.

В категории до 55 кг борьба шла между двумя красноярками – Екатериной Исаковой и Татьяной Новик. Золото досталось Исаковой, серебро – Новик.

В категории до 66 кг Ханум Велиева победила Анастасию Братчикову из Московской области, в категории до 72 кг Алёна Стародубцева уступила Ксении Бураковой из Дагестана, а в категории до 76 кг Кристина Шумова проиграла в поединке за золото Екатерине Букиной из Московской области.

Фото: архив Sibnovosti.ru