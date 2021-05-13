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Красноярские спортсменки завоевали пять медалей на турнире в Улан-Удэ

Главная Общество
Красноярск
12:09 13 Мая 2021
спорт, красноярск, события
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Представительницы красноярской академии борьбы имени Миндиашвили, завоевали две золотых и три серебряных медали на турнире по борьбе в Улан-Удэ, сообщает министерство спорта края. Добавим, что турнир является предолимпийским.

В категории до 55 кг борьба шла между двумя красноярками – Екатериной Исаковой и Татьяной Новик. Золото досталось Исаковой, серебро – Новик.

В категории до 66 кг Ханум Велиева победила Анастасию Братчикову из Московской области, в категории до 72 кг Алёна Стародубцева уступила Ксении Бураковой из Дагестана, а в категории до 76 кг Кристина Шумова проиграла в поединке за золото Екатерине Букиной из Московской области.

Фото: архив Sibnovosti.ru

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