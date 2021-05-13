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Жители края смогут отдохнуть по льготной цене

Главная Общество
Красноярск
11:48 13 Мая 2021
туризм, в красноярском крае, правительство
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Агентство по туризму Красноярского края открыло приём заявок от туроператоров на участие в конкурсе на получение субсидии, сообщает правительство края. За счёт этой субсидии, покроют до 70% затрат на создание туристических маршрутов по краю.

В частности, это могут быть затраты по перевозке туристов, сопровождению, размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, обучению туристов специальным навыкам, прокату оборудования и работы по созданию и (или) приобретению раздаточного материала.

Главное условие – этим продуктом смогут воспользоваться туристы, входящие в социальные категории граждан: дети, жители, получающие страховые пенсии, инвалиды, многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда.

«Данная мера поддержки реализуется в Красноярском крае с 2015 года и за это время показала себя как эффективный способ организации доступных путешествий. В 2019 году в такие поездки отправились более трёх тысяч человек. Эти меры позволяют нам сделать путешествия более доступными для жителей края. Ведь им нужно будет оплатить лишь треть от стоимости путёвки. Список компаний–победителей, чьи туры можно будет купить по льготной цене, мы опубликуем на сайте агентства turizm.krskstate.ru», – отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Принять участие в конкурсе могут только туроператоры, зарегистрированные и работающие на территории Красноярского края. Заявки принимаются до 25 мая по адресу г. Красноярск, ул. Ленина, 120. Ознакомиться с полным перечнем документов и скачать форму заявления можно здесь.

фото: https://www.russiadiscovery.ru

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