Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 1,7% январе-апреле

В январе-апреле 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 15,9 млн тонн, что на 1,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За четыре месяца 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:

каменного угля – 10 млн тонн (+4% к уровню января-апреля 2020 года);

нефти и нефтепродуктов – 2,1 млн тонн (-2%);

лесных грузов – 715,2 тыс. тонн (-7,4%);

руды цветной и серного сырья – 473,3 тыс. тонн (+4,4%);

зерна – 491,4 тыс. тонн (+43%);

цветных металлов – 325,2 тыс. тонн (+0,4%);

строительных грузов – 278 тыс. тонн (-16,6%);

химикатов и соды – 152,4 тыс. тонн (+3,9%).

цемента – 162,2 тыс. тонн (+4%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом за январь – апрель 2021 года погрузка на КрасЖД составила 28 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 6%.