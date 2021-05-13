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Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 1,7% январе-апреле

Главная Общество
Красноярск
11:02 13 Мая 2021
железные дороги, перевозки, груз, итоги
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В январе-апреле 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 15,9 млн тонн, что на 1,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За четыре месяца 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:

  • каменного угля – 10 млн тонн (+4% к уровню января-апреля 2020 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 2,1 млн тонн (-2%);
  • лесных грузов – 715,2 тыс. тонн (-7,4%);
  • руды цветной и серного сырья – 473,3 тыс. тонн (+4,4%);
  • зерна – 491,4 тыс. тонн (+43%);
  • цветных металлов – 325,2 тыс. тонн (+0,4%);
  • строительных грузов – 278 тыс. тонн (-16,6%);
  • химикатов и соды – 152,4 тыс. тонн (+3,9%).
  • цемента – 162,2 тыс. тонн (+4%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом за январь – апрель 2021 года погрузка на КрасЖД составила 28 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 6%.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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