17 мая в Красноярске отключат отопление

Всего несколько дней осталось до завершения отопительного сезона в Красноярске. Отопление отключат уже 17 мая, такое распоряжение подписал глава города Сергей Ерёмин.

В этот же день начнется и плановый ремонт на красноярской ТЭЦ-1, который продлится 10 дней. Всё это время в домах Ленинского района, части Кировского, а также в микрорайонах Иннокентьевский и Покровский не будет горячей воды. Также горячее водоснабжение отключат в некоторых домах Железнодорожного района, в том числе на улицах Куйбышева, Толстого, Белопольского, Яковлева и тд.

Полный список опубликован на сайте администрации Красноярска