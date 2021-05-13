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17 мая в Красноярске отключат отопление

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Красноярск
08:50 13 Мая 2021
общество, красноярск
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Всего несколько дней осталось до завершения отопительного сезона в Красноярске. Отопление отключат уже 17 мая, такое распоряжение подписал глава города Сергей Ерёмин.

В этот же день начнется и плановый ремонт на красноярской ТЭЦ-1, который продлится 10 дней. Всё это время в домах Ленинского района, части Кировского, а также в микрорайонах Иннокентьевский и Покровский не будет горячей воды. Также горячее водоснабжение отключат в некоторых домах Железнодорожного района, в том числе на улицах Куйбышева, Толстого, Белопольского, Яковлева и тд. 

Полный список опубликован на сайте администрации Красноярска

 

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