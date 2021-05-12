Подрядчик выплатил 4 миллиона за обрушившийся в Минусинске мост

Судебные приставы обязали подрядчика, ремонтировавшего обрушенный в 2016 году мост в Минусинске, выплатить администрации 4 млн рублей, рассказали в пресс-службе ГУФССП края.

Напомним, что в 2015 году мэрия города заключила контракт с организацией, на выполнение работы по капитальному ремонту моста через протоку Енисея. Как позже выяснилось, при ремонте использовались некачественные материалы, поэтому во время монтажа обрушился один из пролётов моста.

Из-за этого двое работников компании пострадали. Мэрия города выплатила каждому по 2 миллиона рублей и обратилась с иском в Арбитражный суд. Иск был удовлетворён, и подрядчика обязали компенсировать мэрии всю сумму – четыре миллиона.

Фото из открытых источников