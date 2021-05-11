Новый силовой трансформатор 4Т ввела в эксплуатацию En+ Group

Первый этап масштабного проекта по комплексной замене силовых масляных трансформаторов завершен на Красноярской ГЭС компании En+ Group, основателем которой является промышленник Олег Дерипаска. Техническое перевооружение станции является частью комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия». Инвестиции компании в данный этап составили более 1 млрд рублей.

Трехфазный блочный трансформатор нового поколения мощностью 630 МВА включен в сеть на Красноярской ГЭС. Трансформатор оснащен современной контрольно-измерительной аппаратурой.

Оборудование было доставлено на Красноярскую ГЭС в августе прошлого года. Установили трансформатор взамен старого, отработавшего более 50 лет.

Реализация проекта поэтапной комплексной замены трансформаторов рассчитана до 2028 года. По его завершению на Красноярской ГЭС будет установлено шесть трансформаторов 220кВ и девять однофазных 500кВ нового поколения.