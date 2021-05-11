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Новый силовой трансформатор 4Т ввела в эксплуатацию En+ Group

Главная Общество
Красноярск
16:43 11 Мая 2021
общество, компания, гэс, красноярск
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Первый этап масштабного проекта по комплексной замене силовых масляных трансформаторов завершен на Красноярской ГЭС компании En+ Group, основателем которой является промышленник Олег Дерипаска. Техническое перевооружение станции является частью комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия». Инвестиции компании в данный этап составили более 1 млрд рублей.
Трехфазный блочный трансформатор нового поколения мощностью 630 МВА включен в сеть на Красноярской ГЭС. Трансформатор оснащен современной контрольно-измерительной аппаратурой. 

Оборудование было доставлено на Красноярскую ГЭС в августе прошлого года. Установили трансформатор взамен старого, отработавшего более 50 лет. 

Реализация проекта поэтапной комплексной замены трансформаторов рассчитана до 2028 года. По его завершению на Красноярской ГЭС будет установлено шесть трансформаторов 220кВ и девять однофазных 500кВ нового поколения. 

 «Замена силовых трансформаторов группы точек поставки электроэнергии 220 кВт на Красноярской ГЭС – один из ключевых проектов программы компании En+ «Новая энергия», направленной на повышение эффективности, надежности и безопасности оборудования гидроэлектростанций.  Первый этап комплексного проекта успешно осуществлен, трансформатор прошел все необходимые испытания, он полностью соответствует всем заявленным техническим и электрическим характеристикам. Мы планируем осуществить полную замену трансформаторов на Красноярской ГЭС в течение восьми следующих лет.  В целом, до 2028 года En+ Group инвестирует в этот проект более 4 млрд рублей», - отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

 

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