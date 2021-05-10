В Красноярске ищут владельца найденного на улице волка

На одной из улиц Красноярска обнаружен волк. Сообщение о необычной находке опубликовано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

На место, где видели волка, срочно выехали специалисты. По данным автора поста, волк с ошейником вел себя смирно. Его быстро отловили и временно поместили в приют, который работает по муниципальному контракту. В настоящее время разыскивается владелец животного.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2019 года в Новосибирске из небольшого передвижного цирка сбежал крокодил. Вскоре его удалось поймать на одной из автомобильных парковок.

Фото: страница «Город Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»