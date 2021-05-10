10 мая
Красноярск
погода +16 °C
74.14
 
€ 89.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске ищут владельца найденного на улице волка

Главная Общество
Красноярск
12:40 10 Мая 2021
волки, животные, поиск, специалисты, сообщение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На одной из улиц Красноярска обнаружен волк. Сообщение о необычной находке опубликовано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

На место, где видели волка, срочно выехали специалисты. По данным автора поста, волк с ошейником вел себя смирно. Его быстро отловили и временно поместили в приют, который работает по муниципальному контракту. В настоящее время разыскивается владелец животного.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2019 года в Новосибирске из небольшого передвижного цирка сбежал крокодил. Вскоре его удалось поймать на одной из автомобильных парковок.

Фото: страница «Город Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы приняли участие в необычном квесте «Паровоз Победы»

Красноярцы приняли участие в необычном квесте «Паровоз Победы»

9 Мая 2021 г.
Он впервые прошел на жд-вокзале
Новости Красноярска: Река Чулым подтопила дорогу в Бирилюсском районе края

Река Чулым подтопила дорогу в Бирилюсском районе края

9 Мая 2021 г.
Ограничено движение для легкового транспорта
Новости Красноярска: День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

9 Мая 2021 г.
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате
Новости Красноярска: Красноярский Лесопожарный центр получает новую технику

Красноярский Лесопожарный центр получает новую технику

8 Мая 2021 г.
В 2021 году его парк пополнят 80 единиц спецтехники
Новости Красноярска: Рабочий Совет Красноярской ГЭС организовал мероприятия ко Дню Победы

Рабочий Совет Красноярской ГЭС организовал мероприятия ко Дню Победы

7 Мая 2021 г.
Они приехали к каждому из семи пожилых людей
Новости Красноярска: Анастасия Морозова: Радио Сибирь слушают уже более 6 млн человек

Анастасия Морозова: Радио Сибирь слушают уже более 6 млн человек

7 Мая 2021 г.
Представитель Радио Сибирь в прямом эфире "Афонтово Утро" рассказала об особенностях работы радиостанции
Новости компаний
04/05
Полезные сайты по изучению английского языка, подходящие детям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Улететь в Абакан из Красноярска можно будет с понедельника по пятницу

Улететь в Абакан из Красноярска можно будет с понедельника по пятницу

7 Мая 2021 г.
«КрасАвиа» вводит новые рейсы
Новости Красноярска: Фильм красноярского режиссера вошел в программу фестиваля «Виват кино России!»

Фильм красноярского режиссера вошел в программу фестиваля «Виват кино России!»

8 Мая 2021 г.
«Навстречу мечте» снимала российско-норвежская команда в двух странах
Новости Красноярска: В Норильске девочка провалилась в сугроб. Ее спас сотрудник Росгвардии

В Норильске девочка провалилась в сугроб. Ее спас сотрудник Росгвардии

7 Мая 2021 г.
Лейтенант был не на службе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru