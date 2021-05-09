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Красноярцы приняли участие в необычном квесте «Паровоз Победы»

Главная Общество
Красноярск
16:19 9 Мая 2021
победа, поезд, команда, вокзал, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске впервые прошел квест «Паровоз Победы», который придумали и провели красноярские железнодорожники. Они посвятили его 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в квесте мог любой желающий. В итоге на старт вышли 20 команд по пять человек.

Красноярцы приняли участие в необычном квесте «Паровоз Победы»

Квест - командная игра, в которой игроки перемещаются по маршрутам, от одной условной точки до другой, с целью поиска ответа на заданные вопросы. Главной особенностью железнодорожного квеста стало место его проведения – железнодорожный вокзал и станция «Красноярск».

Красноярцы приняли участие в необычном квесте «Паровоз Победы»

Участники квеста последовательно – от старта до финиша – прошли 10 этапов. Это 10 условных локаций, оказавшись на которых, надо было быстро и точно выполнить определённое задание (собрать кодовое слово или выполнить указание), которое игроки получали через сайт.

Каждое задание – тест («письмо с фронта») на знание исторических фактов о Великой Отечественной войне и участия в ней железнодорожников. В каждом – описание события или факта, в котором что-то перепуталось. Игроки должны расставить всё на свои места.

Красноярцы приняли участие в необычном квесте «Паровоз Победы»

Кроме исторических, участники квеста ответили и на вопросы о правилах безопасности на железной дороге, которые люди, несмотря ни на что, строго выполняли и в годы войны и должны следовать им всегда.

Красноярцы приняли участие в необычном квесте «Паровоз Победы»

Все участники отметили, что игра подарила им яркие впечатления. Благодаря квесту они узнали, как устроен современный вокзал и смогли «вернуться» в далекое прошлое, в те годы, когда с вокзала провожали на войну, а потом встречали солдат – победителей.

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