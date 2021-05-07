Рабочий Совет Красноярской ГЭС организовал мероприятия ко Дню Победы

Активисты Рабочего и Молодежного советов Красноярской ГЭС поздравили дивногорских ветеранов, тружеников тыла и узников блокадного Ленинграда с предстоящим Днем Победы. Они приехали к каждому из семи пожилых людей.

Кроме того, на самой станции сотрудники компании подготовили акцию «Помни меня» - воссоздали более сотни фронтовых писем, которые солдаты между боев писали своим родным и близким людям. Каждое письмо и георгиевскую ленту ребята, переодевшись в военную форму того времени, вручали своим коллегам.

«Мы считаем крайне важным не забывать подвигов тех людей, кто ценой своих жизней подарил нам свободу. Поэтому главная цель акции «Помни меня» - среди суеты и рутины повседневных дел «остановиться» и хотя бы пару минут своего времени за чтением посвятить памяти погибших. Каждое письмо, которое они получили – реалистичное, потому что мы состарили бумагу, запечатали треугольником, а содержание взяли из электронных архивов настоящих фронтовых писем. Никто не остался равнодушным», - поделился Андрей Попов, председатель Рабочего совета Красноярской ГЭС.

Также весь рабочий день на станции проходила онлайн-акция «Бессмертный полк». На тв-панелях в холле беспрерывно сменяли друг друга фотографии родственников-участников Великой Отечественной войны, которыми поделились сотрудники предприятия.

Мероприятия ко Дню Победы проводятся уже много лет и являются неотъемлемой частью социальных инициатив компании En+ Group, которые были заложены основателем Олегом Дерипаской.

фото: пресс-служба Красноярской ГЭС